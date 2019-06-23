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نقابة المهندسين تفوز برئاسة مجموعة شمال أفريقيا فى اتحاد المنظمات الهندسية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:47 م
نقابة المهندسين تفوز برئاسة مجموعة شمال أفريقيا فى اتحاد المنظمات الهندسية وفد نقابة المهندسين المصرية فى تونس
كتبت آية دعبس

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فازت نقابة المهندسين المصرية اليوم الأحد، بمنصب ‘‘رئيس مجموعة شمال افريقيا ‘‘ونائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية ، 

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الاتحاد اليوم بتونس ، وقال المهندس مؤمن شفيق ، أمين صندوق النقابة ومقرر لجنة الاعلام، فى بيان صحفى ، أن مجموعة دول شمال افريقيا بالاتحاد تضم كلا من ‘‘ مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب.

وأوضح شفيق ، أن اتحاد المهندسين الافارقة مقسم لخمس مناطق منها منطقة شمال افريقيا التي فازت مصر برئاستها اليوم لافتا أن  نشاط نقابة المهندسين في أفريقيا خلال الاشهر القليلة الماضية لفت انظار الجميع  حيث تم توقيع عدة بروتوكولات مع عدة دول افريقيا منها اوغندا ورواندا وتنزانيا وقامت النقابة فعليا بتدريب أعداد من المهندسين الافارقة ، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي  ،يعمل بكل جد علي هذا الملف الهام.

 

 

 
 
 

نقابة المهندسين

اتحاد المنظمات الهندسية الافريقية

المنظمات الهندسية الافريقية

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