نائب وزير خارجية إيران: لن نتراجع عن قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووى

رويترز

نقل التلفزيون الرسمى الإيرانى عن عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيرانى قوله اليوم الأحد إن إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة فى الاتفاق النووى الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى بعد اجتماعه مع أندرو موريسون الوزير البريطانى لشؤون الشرق الأوسط فى طهران "الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووى قرار وطنى ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبنا".