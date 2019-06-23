منافس مرشح أردوغان فى إسطنبول يتصدر تويتر فى تركيا..نشطاء:اليوم بلدية غدا دولة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تصدر مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام اوغلو لانتخابات جولة الاعادة لبلدية إسطنبول ترندات تويتر فى تركيا، وذلك بعد ساعات من بدأ التصويت، اليوم الأحد، حيث سانده العديد من النشطاء أمام مرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم.

وبدأت انتخابات بلدية اسطنبول فى الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلى وتنتهى الساعة 5 مساء؛ وسوف يتم إعلان النتائج فى المساء.

ونشر نشطاء صور لـ اوغلو معتبرينه المنقذ لتركيا من نظام العدالة والتنمية الذى يقوده رجب طيب أردوغان، وكتب ناشط تركى له "انطلق اليوم اسطنبول وغدا تركيا"، فى إشارة على أن تفوقه فى انتخابات اليوم سيؤهله لصعود نجمه لقيادة تركيا فى المستقبل.

ويولى الطرفان حزب العدالة والتنمية والمعارضة أهمية كبيرة لهذه الانتخابات في عاصمة تركيا الاقتصادية التي يعيش فيها 16 مليون شخص، ولم يتردد أردوغان بالقول "من يفوز في إسطنبول يفوز بتركيا"، حيث تعد رهانا على شعبية أردوغان الأخذة فى الانخفاض.

ويسعى أردوغان لاحتفاظ حزبه بهذه المدينة والتا سبق أن تولى ذاته منصب العمودية فيها لأعوام، حيث كانت المعبر له نحو استلام السلطة السياسية فى تركيا، بواقع أن موازنة بلدية إسطنبول هائلة وتتيح لحزبه الكثير من النفوذ فيها في حال فوز بن على يلدريم فيها.

ويرى بعض المحللين أنه مهما كانت النتيجة فستؤثر انتخابات اليومسلبا على أر دوغان؛ ويقول جان ماركو الباحث فى المؤسسة الفرنسية، إن تكبد أردوغان هزيمة ثانية فى إسطنبول "سيشكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة انتخابات الحادى والثلاثين من مارس".