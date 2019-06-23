مقتل مسلحين اثنين تابعين لـ"طالبان" واعتقال 12 آخرين بأفغانستان

كابول /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل مسلحين اثنين تابعين لحركة (طالبان)، واعتقال 12 آخرين خلال عملية شنتها قوات الدفاع الوطنى والقوات الأمنية الأفغانية فى العاصمة كابول.

وأوضح بيان الدفاع الأفغاني- حسبما نقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الأحد- أنه تم شن العملية فى منطقة باجمان بالعاصمة الأفغانية، واعتقال 12 مسلحا تابعا للحركة خلال العملية ذاتها.

يأتى هذا فى الوقت الذى ألحقت فيه القوات المسلحة الأفغانية خسائر فادحة بصفوف مسلحى (طالبان) المتواجدين فى مختلف المناطق المضطربة والأقاليم بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة.