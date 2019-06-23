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مطران أسيوط للكاثوليك: بدء مشروع للتوعية ضد الاعتداء الجنسى على القاصرين

الأحد، 23 يونيو 2019 05:45 م
مطران أسيوط للكاثوليك: بدء مشروع للتوعية ضد الاعتداء الجنسى على القاصرين الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك
كتبت سارة علام

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ترأس الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، أمس، الاجتماع الشهرى لكهنة الكنائس، وذلك بمبنى الخدمات التابعة للمطرانية بمدينة أسيوط.

عن أعمال الاجتماع قال الأنبا كيرلس: ناقش الآباء الكهنة قضية "حماية الأطفال القاصرين من الاعتداءات الجنسية" من خلال الاستماع إلى خبرة مشروع "الواحة" التى قدمها الأب كميل وليم والأب مكاريوس فريد، كما تم الاتفاق على البدء فى عملية التوعية بهذه القضية الحيوية لأبناء ايبارشيتى أسيوط والمنيا، ومن ثم نقل الخبرة إلى كافة أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالايبارشيات، وذلك فى أعقاب صدور توجيهات فاتيكانية لزيادة التوعية بتلك القضية الخطيرة.

واستكمل المطران: استمع الحاضرون إلى اثنين من الآباء الرهبان الكرمل المتخصصين فى روحانية القديسة تريزا، وذلك لمناقشة التحضير للاحتفال بزيارة رفات القديسة تريزا إلى بلادنا المصرية المباركة. 

وتابع الأنبا كيرلس: ناقشنا ترتيبات الاحتفال بعيد أم المحبة الإلهية عيد ايبارشية أسيوط، حيث تم طرح عدد من الأفكار حول سبل التواصل بين المزار الرئيسى لأم المحبة الإلهية بمدينة روما وكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط، كما تم الاتفاق على الاحتفال بعيد أم المحبة الإلهية بأسيوط ما بعد امتحانات الثانوية العامة يوم الجمعة الخامس من يوليو.


حماية القاصرين

الكاثوليك

الانبا كيرلس وليم

مطران اسيوط

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