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مشاجرة حامية بمنزل جونسون تثير جدلا بشأن صلاحيته لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

الأحد، 23 يونيو 2019 04:47 م
مشاجرة حامية بمنزل جونسون تثير جدلا بشأن صلاحيته لمنصب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رويترز

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أثارت تقارير صحفية عن مشاجرة حادة في وقت متأخر من الليل بين بوريس جونسون وصديقته جدلا اليوم الأحد فى بريطانيا بشأن مدى تأثير ذلك على حملته الانتخابية التى يسعى فيها ليصبح رئيس الوزراء القادم وبشأن مدى صلاحية المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب.

وأظهر استطلاعان للرأى أجريا لصالح صحيفة (ميل أون صنداى) قبل وبعد تلك التقارير عن المشاجرة تقلص الفارق الذى يتفوق به جونسون على منافسه جيرمى هنت وزير الخارجية بين المحافظين وتلاشيه لصالح هانت بين جموع الناخبين بشكل عام.

وأحجم جونسون عن الرد على أسئلة بشأن الواقعة خلال تجمع انتخابى فى برمنجهام بوسط انجلترا أمس السبت وقال إن الحضور يريدون معرفة خططه للبلاد ولا يرغبون فى سماع شيء عن المشاجرة.

 


بوريس جونسون

بريطانيا

رئاسة وزراء بريطانيا

جيريمى هانت

أخبار العالم

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