سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار وزيرة التضامن يكشف طلاق سيدات لصرف تكافل وكرامة وتزوجهن بعدها عرفيا

الأحد، 23 يونيو 2019 02:38 م
مستشار وزيرة التضامن يكشف طلاق سيدات لصرف تكافل وكرامة وتزوجهن بعدها عرفيا النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائبة مارجريت عازر، خلال مناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة، شكوى نيابية من توقف معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين بدوائرهم.

 

وعلق اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، بتأكيده أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من أحسن المشاريع الموجودة علي حد قوله وتعمل علي قدم وساق، ولا يوجد إيقاف للمعاشات.

 

وأشار ممثل التضامن، إلى اكتشاف الوزارة تحايل البعض للحصول علي المعاش، حيث تٌطلق سيدات من أجل الحصول علي معاش تكافل وكرامة، ثم تتزوج مجدداً عرفياً.

 

تابع المستشار السياسى لوزير التضامن، قائلا "تكافل وكرامة منحة وليس معاش ويتم مراجعته كل فترة، ومافيش معاش توقف".

 

من جانبه لفت محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أن القومسيون الطبي اكتشف وجود 48% حالة غير مستحقة.


لجنه حقوق الانسان

التضامن

تكافل وكرامة

مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماعات مكثفة بلجان البرلمان.. حقوق الإنسان تبحث الرعاية اللاحقة للسجناء.. وإفريقية النواب تناقش وضع دول القارة السمراء على خريطة السياحة المصرية.. ولجنة الطاقة تواصل نظر مناقشة تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:30 ص

"حقوق الإنسان" بالنواب تفتح ملف "الرعاية اللاحقة للسجناء "

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 م

"حقوق إنسان البرلمان" مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة: نرفض التدخل السافر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:56 م

حقوق إنسان البرلمان تقرر مقاضاة هيومن رايتس على أكاذيبها بشأن وفاة مرسى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة