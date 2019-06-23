مستشار وزيرة التضامن يكشف طلاق سيدات لصرف تكافل وكرامة وتزوجهن بعدها عرفيا

كتبت نورا فخرى

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائبة مارجريت عازر، خلال مناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة، شكوى نيابية من توقف معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين بدوائرهم.

وعلق اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، بتأكيده أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من أحسن المشاريع الموجودة علي حد قوله وتعمل علي قدم وساق، ولا يوجد إيقاف للمعاشات.

وأشار ممثل التضامن، إلى اكتشاف الوزارة تحايل البعض للحصول علي المعاش، حيث تٌطلق سيدات من أجل الحصول علي معاش تكافل وكرامة، ثم تتزوج مجدداً عرفياً.

تابع المستشار السياسى لوزير التضامن، قائلا "تكافل وكرامة منحة وليس معاش ويتم مراجعته كل فترة، ومافيش معاش توقف".

من جانبه لفت محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أن القومسيون الطبي اكتشف وجود 48% حالة غير مستحقة.