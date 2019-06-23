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مسئول إيطالى يعلق على أنباء ترشيح سالفينى لنوبل للسلام: مقترح استفزازى

الأحد، 23 يونيو 2019 01:00 م
مسئول إيطالى يعلق على أنباء ترشيح سالفينى لنوبل للسلام: مقترح استفزازى سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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وصف نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجى دى مايو، ما تردد عن ترشيح حزب البديل من أجل ألمانيا  (ايه اف دى) اليمينى المعارض لشريكه فى الائتلاف الحاكم ، ماتيو سالفينى لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام، بالمقترح "الاستفزازى"، الذى يهدف لإثارة الجدل.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية قال مايو: "أعتقد أن سالفينى يعتبر أن ذلك جاء من منطلق الإثارة، أعضاء حزب (ايه اف دى) هم أولئك الذين غادروا مقر أحد البرلمانات الولائية فى ألمانيا عند إحياء ذكرى الهولوكوست "إنهم أشخاص لا يمكن وصفهم بالمعتدلين تماماً".

ووفقا لموقع "بيك لين" الإيطالى، فإن الحكومة الإيطالية قالت فى بيان لها: "لا نعرف إذا كان سالفينى لديه ما يرشحه لجائوة نوبل، فعليه اتباع ما يكفى من الإجراءات المحددة للغاية".

وأكد البيان أن فى هذه المرحلة من العام ، يختار أعضاء لجنة نوبل اسم الفائز من قائمة مختصرة، ومن المقرر ان يحدث ذلك فى ديسمبر المقبل، ولذلك فإنه من الصعب اختيار سالفينى فى هذا العام ، ربما من الممكن فى العام المقبل 2020.


سالفينى

ايطاليا

جائزة نوبل

نوبل للسلام

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