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مدير معهد التخطيط: عدم توافر قواعد بيانات سليمة أبرز تحديات المخططات التنموية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:50 ص
مدير معهد التخطيط: عدم توافر قواعد بيانات سليمة أبرز تحديات المخططات التنموية الدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومى
كتبت- هبة حسام

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قال الدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومى، إن عدم توافر قواعد بيانات سليمة وتفاعلية أحد اهم التحديات التى تواجه المخططات التنموية المختلفة، لافتا إلى أهمية الاعتماد على أحدث تكنولوجيا العصر فى تنفيذ الأجندة الأممية والوطنية للتنمية المستدامة.
 
وأضاف زهران خلال كلمته بافتتاح ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالعالم العربى، أن التحدى الثانى أمام تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتعلق ببناء القدرات والكوادر اللازمة لإعداد الخطط  والقيام بعملية التقييم وقياس التقدم المحرز فى تحقيق تلك الأهداف، مؤكدا أن التنمية تتحقق بالعقول أكثر منها بالموارد،  مثلما حدث فى اليابان.
 
وأشار مدير المعهد القومى للتخطيط، إلى ضرورة العمل على تأسيس شبكة لمراكز الفكر العربى لدعم متخذى القرار يختص بالتنبؤ بالمشكلات والأزمات قبل حدوثها ووضع سيناريوهات مختلفة للحلول.
 
 
 
 
 
 

التنمية المستدامة

معهد التخطيط

اهداف التنمية المستدامة

توافر البيانات

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