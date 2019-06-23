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بالأمم المتحدة....

محيى الدين: مراجعة طوعية لعدد من الدول عما تم إنجازه بأهداف التنمية المستدامة يوليو المقبل

الأحد، 23 يونيو 2019 11:23 ص
محيى الدين: مراجعة طوعية لعدد من الدول عما تم إنجازه بأهداف التنمية المستدامة يوليو المقبل الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس مجموعة البنك الدولى
كتبت- هبة حسام

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قال الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إن عددا من دول العالم ستقوم بالتقدم للمراجعة الطوعية لأهم ما تم إحرازه من أهداف التنمية المستدامة خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بالأمم المتحدة فى نيويورك.
 
وأضاف محيى الدين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى، والمنعقدة اليوم بمقر معهد التخطيط القومى، أن 4 سنوات مضت على إعلان قاعدة الدول فى القمة الاستثنائية فى سبتمبر  2015 عن أهداف التنمية المستدامة.
 
ولفت نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إلى أنه باقى من الزمن نحو 11 عاما حتى تنتهى المهلة التى وضعها العالم ممثلا فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإنجاز مهمة كبيرة تنطوى على 4 موضوعات هى: تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتحقيق التنمية المجتمعية والبيئة،  والتغيرات المناخية، وأخيرا يأتى تحقيق الحوكمة.
 
وتابع حديثه قائلا: "إن العالم بصدد أهداف طموحة بعضها يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 وخفض معدل الفقر العام للنصف، وتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم وجودة الخدمات الصحية ليس بمنهج المتوسطات العالمية وإنما قياسا على مستوى كل دولة على حدا".
 
وأضاف محيى الدين: "أنه وبعد مضى 4 سنوات على إطلاق استراتيجية 2030 إلا أن المؤشرات لا تعكس إننا على الطريق الذى يحقق الأهداف فى مجمل القارة".
 
 
 

التنمية المستدامة

البنك الدولى

معهد التخطيط

محمود محى الدين

الامم المتحدة

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