محافظ البحيرة يجتمع مع رئيس البنك الزراعى لمناقشة المشروعات المشتركة

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تفعيل صور التعاون بين البنك الزراعى ومحافظة البحيرة والعمل على دفع وتنمية العديد من المشروعات التى تخدم مواطنى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع المهندس حسين شلتوت رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالبحيرة والوفد المرافق بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، حيث تم مناقشة آليات تفعيل كارت المدفوعات الإلكتروني وهى أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة". كما تم مناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإنتاج الحيواني ، كما تم الإتفاق على عقد جلسات عمل لتنسيق دعوة الشركات العاملة بنطاق محافظة البحيرة لعمل ملتقى توظيف لشباب البحيرة. ومن جانب آخر أعلن اللواء هشام امنه محافظ البحيرة محافظ البحيرة عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالوحدات المحلية وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور. وأضاف أن الدورات التدريبية تستمر على مدار 4 أيام و يحاضر فيها متخصصين فى مجال التنمية البشرية وتشمل محاضرات عن التخطيط الإستراتيجي وإعداد التقارير والقيادة الفعالة . وفى هذا السياق قام المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة بالإشراف على فعاليات الدورة الأولى بمقر قاعة التدريب المجهزة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأكد أنه سيتم منح شهادات معتمدة للمتدربين من مركز المعلومات بعد تنفيذ تلك الدورات وكذلك سيتم منح أفضل تقرير فى الدورة مكافاة مالية تحفيزية.

ومن جانب آخر، أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة محافظ البحيرة عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالوحدات المحلية وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور.

وأضاف أن الدورات التدريبية تستمر على مدار 4 أيام و يحاضر فيها متخصصين فى مجال التنمية البشرية وتشمل محاضرات عن التخطيط الاستراتيجى وإعداد التقارير والقيادة الفعالة.

وفى هذا السياق قام المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة بالإشراف على فعاليات الدورة الأولى بمقر قاعة التدريب المجهزة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

مؤكدا أنه سيتم منح شهادات معتمدة للمتدربين من مركز المعلومات بعد تنفيذ تلك الدورات وكذلك سيتم منح أفضل تقرير فى الدورة مكافاة مالية تحفيزية.