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كييف: الرئيس الأوكرانى ربما يلتقى نظيره الروسى خلال قمة العشرين

الأحد، 23 يونيو 2019 10:16 م
كييف: الرئيس الأوكرانى ربما يلتقى نظيره الروسى خلال قمة العشرين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأوكرانى بافل كليمكين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين التي تعقد في اليابان الأسبوع المقبل.
وأضاف كليمكين - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "ستكون لقاءات في مدينة أوساكا اليابانية مع بوتين"، معربا عن سعادته لأن الزيارات الخارجية الأولى للرئيس الأوكراني كانت إلى بروكسل وباريس وبرلين، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث ناقش زيلينسكي قضية الحرب الدائرة في شرقي البلاد وما وصفه بـ"خطط روسيا لبيع الغاز إلى أوروبا متجاوزة أوكرانيا".
يذكر أن العلاقات الروسية - الأوكرانية تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس، ويتم حاليا بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن اشتباكات تقع بين حين وآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.


فلاديمير بوتين

فلاديمير زيلينسكي

أوكرانيا

قمة العشرين

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