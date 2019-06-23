كوريا الشمالية تنشر صورة كيم كونج أون أثناء قراءته لرسالة ترامب

وكالات الأنباء

نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الأحد، صورة يظهر فيها كيم كونج أون، وهو يقرأ رسالة حررها له نظيره الأمريكى دونالد ترامب.

ويأتي نشر صورة كيم في ظل تعثر المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن، ورفض الأخيرة تأكيد توجيه ترامب رسالة إلى نظيره الكورى الشمالى.

من جهتها، اعتبرت سيول المبادرة "أمرا إيجابيا، طالما أن الحوار بين الشمال والولايات المتحدة لا يزال يمضي قدما عبر تبادل الرسائل على أعلى مستوى".

ولم تكشف الوكالة الكورية الشمالية تفاصيل رسالة ترامب، لكنها قالت إن كيم وصفها بأنها "ذات محتوى ممتاز (...) وأنه سيفكر جديا في المحتوى المثير للاهتمام هذا".

وكان ترامب قد أعلن فى 11 يونيو أنه تلقى رسالة "رائعة" من كيم، وأنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي، رغم عدم إحراز تقدم ملموس في مسألة نزع الأسلحة النووية.