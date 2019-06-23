كنيسة الروم الكاثوليك تقرر تدريس وثيقة الأزهر والفاتيكان فى مدارسها ومعاهدها

كتبت سارة علام

أعلن الأنبا يوسف العبسى، بطريرك الروم الكاثوليك، أن سنودس الكنيسة قد قرر تدريس وثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس فى الإمارات فبراير الماضى، فى كل المدارس والمعاهد التابعة للكنيسة وكذلك الكليات اللاهوتية.

وجاء فى نص بيان السنودس الذى اختتم أعماله بلبنان أمس الأول :"تحمل هذه الوثيقة فى طيّاتها أفكاراً اجتماعيَّة وروحيَّة وتربويَّة تُساهم فى بناء "أجيال جديدة تحمل الخير والسلام إلى مجتمعاتنا" وتضع بين أيدينا مبادئ واضحة للعيش المشترك وتُندّد بنهج العنف باسم الدين، وتتوّجه لنشر قيم التسامح والعدل والخير والجمال والمصالحة بين جميع المؤمنين بالأديان وبين المؤمنين وغير المؤمنين.

واستكمل بيان السنودس: انطلاقًا من أهميَّة هذه الوثيقة أصدر الآباء بالإجماع القرار التالى: -

يطلب السينودس من المسئولين الكنسيّين وغير الكنسيّين فى كنيستنا الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة، فى أثناء العام الدراسى 2019 -2020 فى ما يتعلّق بوثيقة الأخوّة الإنسانيّة:

1- أن يخصّص وقت فى حصص التعليم المسيحى لتدريسها فى المدارس أو خارج المدارس.

2- أن تكون مادّة تدريس فى برامج معاهدنا اللاهوتيّة.

3- أن يتكلّم عنها ويشرحها الكهنة فى عظاتهم فى كنائسنا.

4- أن تُنشر وتُشرح فى المجلّات والنشرات الأبرشيّة والرعويّة.

5- أن تُنظّم ندوات فى الأبرشيّة للاطّلاع عليها وشرحها.

6- أن يوزَّع نصّها على المؤمنين