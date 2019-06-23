قتلي وجرحى من المليشيا إثر مواجهات مع الجيش اليمنى بصعدة

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لقي عددا من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم، اليوم الأحد، فى مواجهات مع الجيش اليمنى فى جبهة رازح غربى محافظة صعدة شمالى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن مواجهات اندلعت بين أبطال اللواء السابع حرس حدود، والمليشيا ، فى منطقة بنى معين بمديرية رازح مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر المليشيا، وجرح آخرين.

كما تمكنت الفرق الهندسية فى الجيش، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التى زرعتها مليشيا الحوثى الانقلابية، فى الجبهة ذاتها.