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قبرص: تركيا يجب أن تتوقف عن أفعالها غير القانونية فى البحر المتوسط

الأحد، 23 يونيو 2019 06:39 م
قبرص: تركيا يجب أن تتوقف عن أفعالها غير القانونية فى البحر المتوسط رئيس قبرص نيكوس أناستادياس
أ ش أ

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أكد فاسيليس بالماس وزير الدولة للشؤون الرئاسية فى قبرص، اليوم الأحد، أنه ينبغى على تركيا التوقف عن أفعالها غير القانونية ضد سيادة الأراضى القبرصية وأن تحترم بشكل كامل القانون الدولى. 
وقال بالماس وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه)، إن تركيا تتسبب فى تزايد المشاكل للجهود المبذولة لاستئناف المحادثات القبرصية وهو ما يعكس غطرسة قيادتها وعدم رغبتها فى التعاون من أجل حل دائم ومقبول للطرفين لقضية قبرص. 
وأضاف وزير الخارجية القبرصى أن "الأمر لا يقتصر على ذلك"، مشيرًا إلى أن تركيا تتجاهل بشكل استفزازي كل مبدأ من مبادئ القانون الأوروبي والدولي دون أن تتردد في توضيح أنها تنوي جعل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط كلها تحت هيمنتها وسيطرتها الكاملة. 
وكانت السفينة "يافوز" التي طليت بالعلم التركي قد أبحرت الخميس الماضي بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي التركي حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب مطلع يوليو المقبل لتنضم إلى سفينة التنقيب "فاتح" التي أرسلت قبل أشهر إلى قبالة سواحل قبرص.


قبرص

تركيا

فاسيليس بالماس

غاز شرق المتوسط

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