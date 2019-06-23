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فى 10 نقاط ..تعرف على محمد ولد الغزوانى الرئيس الجديد لموريتانيا

الأحد، 23 يونيو 2019 06:43 م
فى 10 نقاط ..تعرف على محمد ولد الغزوانى الرئيس الجديد لموريتانيا محمد ولد الغزوانى
كتب أحمد علوى

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فاز المرشح الموريتانى للرئاسة، محمد ولد الغزوانى، فى الانتخابات الرئاسية، بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، ويعتبر تسليم السلطة للرئيس الجديد فى موريتانيا، أول انتقال سلمى للسلطة، منذ استقلال البلاد.

وفيما يلى تعرف على الرئيس الموريتانى الجديد فى 10 نقاط..

يدعى حمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزوانى، ويعرف باسم ( محمد ولد الغزوانى)

ولد عام 1956، وينحدر من مقاطعوة بومديد شرق البلاد

رجل عسكرى مويتانى ، حيث اخرط فى صفوف الجيش عام 1978

عمل كمرافق عسكرى للرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع.

أطاح بالرئيس "الطايع" فى 2005 فى إنقلاب.

ثم تولى مسئولية إدارة الأمن الوطنى عقب 2005

كان عضو فى المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية

وفى عام 2008 عين قائد لأركان الوطنية بعد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله

وفى عام 2009 تولى رئاسة المجلس الاعلى للدفاع فى عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز

وفى 2018 تقاعد من الخدمة العسكرية وعين فى أكتوبر الماضى وزيرا للدفاع

وأعلن ترشحه مارس الماضى للإنتخابات الرئاسية

 


موريتانيا

الرئيس الموريتانى

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محمد ولد الغزوانى

انتخابات مويتانيا الرئاسية

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