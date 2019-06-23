غضب بين مواطنى بلجيكا بعدما تعدت الشرطة على فتاة ببروكسيل

كتب أحمد علوى

قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية أن قوات الشرطة البلجيكية أثارت غضب المواطنين بعدما شوهد عدد من أفرادها وهو يتعدى على فتاة خلال توقيف مجموعة من الشباب بشكل عنيف.

وتدور الأحداث حول تدخل للشرطة وقع فى ليلة الجمعة، حيث تم القبض على مجموعة من الشباب من قبل الشرطة قرب ساحة سانت كاترين في بروكسل، وصدم العديد من الأشخاص من أساليب الضباط بعدما صورت فتاة تدخلهم ونشرت المشهد على شبكات المواقع الاجتماعية.

وسأل ضابط شرطة مرارا عن بطاقة هوية فتاة وبعد احتجاجها قام بالقائها بعنف على الأرض.

حدثت الواقعة، خلال ليلة الجمعة قرب ساحة سانت كاترين فى بروكسل، حيث اندلع شجار هناك وتم إرسال الشرطة إلى هناك.

وأشارت الشرطة فى بيان لها إلى أن رجال الشرطة تصرفوا بعنف بعدما تم التعدى عليهم، وأصيبوا بمقذوفات عند وصولهم إلى ساحة سانت كاترين، كما أصيب اثنان من رجال الشرطة خلال العملية ولم يتمكن أحدهما من العمل لمدة أسبوع.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لصحيفة 7 سور 7 البلجيكية، إنه تم فتح تحقيق داخلى على أساس المعلومات المتداولة على الشبكات الاجتماعية.