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عاطل يقتل صديقه لمطالبته برد 100 جنيه بالعجوزة

الأحد، 23 يونيو 2019 04:27 م
عاطل يقتل صديقه لمطالبته برد 100 جنيه بالعجوزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قتل عاطل صديقه بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم، برد مبلغ 100 جنيه، اقترضها منه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى لخيل رئيس مباحث العجوزة، أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل، برد مبلغ 100 جنيه اقترضها منه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لتسديد طعنات له بسكين.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، تمكن النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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امن الجيزه

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