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عادل الجبير: أى شىء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أى أحد آخر

الأحد، 23 يونيو 2019 10:14 م
عادل الجبير: أى شىء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أى أحد آخر وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير
رويترز

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قال وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، إن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل "بالغة الأهمية".

كان الجبير يرد على أسئلة من قناة فرنسا 24 التلفزيونية حول المقترحات الأمريكية الخاصة بالشق الاقتصادى من خطة السلام بالشرق الأوسط.

وقال الجبير فى مقابلة "أعتقد أن أى شيء يحسن وضع الشعب الفلسطينى ينبغى أن يكون موضع ترحيب. والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية".

وتابع "الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير فى هذا الأمر لأنها قضيتهم ولذلك فإن أى شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أى أحد آخر".

وقال الجبير إن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 


الجبير

فلسطين

السعودية

اسرائيل

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