ضبط 867 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير867 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير867 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 86 مخالفة إنتظار خاطئ، و51 حالة تصالح فورى، وسحب 20 دراجة نارية وحجز 5 دراجات ،وتحصيل مبلغ 5100 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و 12 حالات تصالح وتحصيل 3100 جنيه غرامة.