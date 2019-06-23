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ضبط 609 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان

الأحد، 23 يونيو 2019 12:01 م
ضبط 609 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، اليوم الأحد، من ضبط 609 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع محافظة أسوان.

تلقى العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، إخطارا يفيد بضبط (2) سيارة و(4) تروسيكل، ودراجة نارية بدون تراخيص، وتحرير 156 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى (64) مخالفة، وتحرير (100) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص (75) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير (205) مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص (25) قائد سيارة بكمين بلانة دائرة مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط (2) حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش والبانجو.

 


حملات مرورية

ادارة مرور اسوان

مديرية امن اسوان

اسوان

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