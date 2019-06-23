ضبط عاطل بحوزته 22 قطعة حشيش وفرد خرطوش فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط "إ ق ع" 22 سنة عاطل، ومقيم بكفر بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات، سبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات، وبحوزته 22 قطعة حشيش معدة للبيع، سلاح نارى فرد خرطوش، طلقه، هاتف محمول، مبلغ مالى حصيلة البيع.

وتم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق .