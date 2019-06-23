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ضبط طالبين ينشران أسئلة وإجابات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 23 يونيو 2019 12:29 م
ضبط طالبين ينشران أسئلة وإجابات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالب يدير تطبيقات على الإنترنت لنشر أسئلة وإجابات الثانوية العامة.
 
أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، عن قيام مجموعة عبر أحد تطبيقات شبكة الإنترنت، بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد اللجان، وأن تلك المجموعة تدار من خلال أحد الأشخاص، (طالب، 20 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول وتبين وجود آثار ودلائل وصور للأسئلة وإجابتها .
 
وباستكمال الفحص تبين قيامه بإدارة مجموعة أخرى سرية على ذات التطبيق، يقوم من خلالها بنشر أسئلة وامتحانات الثانوية العامة، خلال انعقاد لجان الإمتحانات بالاشتراك مع (طالب ، مقيم بدائرة المركز) وتم ضبط الأخير، وبحوزته هاتفه المحمول، وتبين وجود آثار ودلائل عن المجموعتين، وصور امتحانات لبعض المواد واجاباتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمساعدة الطلاب على الغش، أثناء تأدية الامتحانات، والاستفادة منهم مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الثانوية العامة

غش

تسريب الامتحانات

غش الثانوية العامة

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