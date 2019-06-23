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ضبط أغذية فاسدة وتحرير 72 محضر تموين بالوادى الجديد

الأحد، 23 يونيو 2019 08:43 م
ضبط أغذية فاسدة وتحرير 72 محضر تموين بالوادى الجديد ضبط أغذية - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الأمن  ، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط أغذية فاسدة، ومخابز مخالفة للقانون في حملة مكبرة بمركزي الخارجة والداخلة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تحرير مخالفات تموينية في حملات أمنية بالمحافظة،  وتبين قيام حملات أمنية مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين بقيادة المقدم إيهاب شمس، مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، بمركز الداخلة والخارجة، أسفرت عن ضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 72 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 33 مخالفة لمنشآت ومقاهي وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.
 
كما حررت مباحث التموين 27 محضرعدم إعلان أسعار، و7 محاضر لمحلات عرضت أغذية خارج المحل التجاري، ومحضر غش تجارى لطرح سلع منتهية الصلاحية، ومحضر لمخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، جري إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.
 
من جانبه شدد مدير أمن الوادي الجديد، على تكثيف حملات التفتيش على المحلات والأسواق التجارية لضبط الأسعار والأسواق ومراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين.
 

 


الوادى الجديد

تموين الوادى الجديد

مديريه امن الوادى الجديد

ضبط اغذية فاسدة

محاضر تموينية

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