ضبط أغذية فاسدة وتحرير 72 محضر تموين بالوادى الجديد

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تحرير مخالفات تموينية في حملات أمنية بالمحافظة، وتبين قيام حملات أمنية مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين بقيادة المقدم إيهاب شمس، مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، بمركز الداخلة والخارجة، أسفرت عن ضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 72 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 33 مخالفة لمنشآت ومقاهي وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.

كما حررت مباحث التموين 27 محضرعدم إعلان أسعار، و7 محاضر لمحلات عرضت أغذية خارج المحل التجاري، ومحضر غش تجارى لطرح سلع منتهية الصلاحية، ومحضر لمخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، جري إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.

من جانبه شدد مدير أمن الوادي الجديد، على تكثيف حملات التفتيش على المحلات والأسواق التجارية لضبط الأسعار والأسواق ومراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين.