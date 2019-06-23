ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية موسعة بأسوان

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بضبط "عبد الرزاق.ع" 31 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، والسابق ضبطه واتهامه في "28"قضية متنوعة "ضرب ومخدرات وسرقة وسلاح وأموال عامة"، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية و"10" طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن "10" كيلو جرام، و"مصطفى.ع" 24 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 16 مللى، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2 ) كيلو جرام.

كما تم ضبط "مصطفى.ج" 35 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين "مخدرات"، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع و"140" قرص مخدر، و"سليم.س" 31 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان مسجل خطر سرقات عامة، والسابق ضبطه واتهامه في "12"قضية متنوعة "جريمة أحداث ومخدرات وسرقة وسائل نقل ونشل، وبحوزته سلاح نارى وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام،وفـي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط "ح.ح" 25 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن " 1.5" كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ "725" حكماً من بينهم "166" حكم حبس جزئى، و"28" حكم حبس مستأنف، و"346" أحكام غرامات و"182"مخالفات، و"3" أحكام سرقة تيار كهربائى.