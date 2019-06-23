صور.. مجلس مدينة بنها يحول مقلب قمامة صَنعهُ الأهالى بجوار مدرسة لأشجار وزينة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، برئاسة المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والمهندس على إمام نائب رئيس المدينة، حملة لرفع تراكمات القمامة بجوار سور مدرسة الثانوية بنات ببنها، والذى اختلقه أهالى المدينة وهو ما تسبب بحالة من الاستياء لطلاب المدرسة والعاملين بها، وخاصة فى ظل سير امتحانات الثانوية العامة.

وأكد حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، أنه تم رصد التراكمات وعلى الفور تم شن حملة لرفع تلك التراكمات، والتنبيه على الأهالى بعدم إلقاء القمامة فى تلك المنطقة والتأكيد على تحرير محاضر لمخالفات الأهالى فى حالة عدم الالتزام برمى القمامة فى المناطق المخصصة لها والصناديق المنتشرة بالشوارع.

وأضاف "سلامة"، أنه تم الانتهاء من رفع التراكمات بالكامل، وتم توفير كمية من الرمال، وزراعة اشجار الفيقس حول سور المدرسة، وتزيين الأرضية بالنجيل حفاظا عليها وعلى المنظر العام لمدارس المدينة.



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مقلب القمامة