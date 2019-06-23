صور.. تظاهرات فى هندوراس تطالب بالسلام فى البلاد بعد احتجاجات عنيفة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر المئات فى شوارع هندوراس، أمس السبت للمطالبة بالسلام فى البلاد خاصة بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد من أجل السلام بمشاركة رئيس البلاد خوان أورلاندوهيرنانديز.

يذكرأن، شهدت هندوراس تظاهرات ترفض خصخصة الرعاية الصحية والتعليم ضمن خطط حكومة الرئيس هيرنانديز،الأمر الذى أدى إلى نشر قوات الجيش الخميس الماضى مع استمرار الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في العاصمة.



تظاهرات تنادى بالسلام فى هندوراس



تظاهرات فى هندوراس من أجل السلام



تظاهرات فى هندوراس



تظاهرات مؤيدة للسلام فى هندوراس



جانب من التظاهرات



جانب من المظاهرات



مؤيدو الرئيس هيرنانديز