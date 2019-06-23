صور.. انطلاق بطولة أطول شارب ولحية فى العاصمة الفرنسية باريس

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يعتبر كثير من الشعوب اللحية رمزاً للرجولة، فيما يقوم بعض الرجال بإطلاقها ليحظوا بمظهر أنيق وعصرى ، وفى هذا الصدد أطلقت باريس مسابقة "أغرب لحية"، تنافست فيها أكثر الشوارب واللحى غرابة في بطولة فرنسا المحلية التى تعقد كل عام فى شهر يونيو.

ونشرت شبكة رويترز للأنباء صورا توضح مدى طول شوارب المشتركين فى البطولة، ومن تلك الصور، صورة لرجل يحمل كرتين على شاربة.



أحد المتسابقون فى البطولة بفرنسا



أحد المتسابقون



أحد المتسابقين يحمل على لحيتة كرات



جانب من المتسابقين



لحية



متسابقون فى البطولة



متسابقون