سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق بطولة أطول شارب ولحية فى العاصمة الفرنسية باريس

الأحد، 23 يونيو 2019 04:04 ص
صور.. انطلاق بطولة أطول شارب ولحية فى العاصمة الفرنسية باريس أحد المتسابقين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر كثير من الشعوب اللحية رمزاً للرجولة، فيما يقوم بعض الرجال بإطلاقها ليحظوا بمظهر أنيق وعصرى ، وفى هذا الصدد أطلقت باريس مسابقة "أغرب لحية"، تنافست فيها أكثر الشوارب واللحى غرابة في بطولة فرنسا المحلية التى تعقد كل عام فى شهر يونيو.

ونشرت شبكة رويترز للأنباء صورا توضح مدى طول شوارب المشتركين فى البطولة، ومن تلك الصور، صورة لرجل يحمل كرتين على شاربة.

 

أحد المتسابقون فى البطولة بفرنسا
أحد المتسابقون فى البطولة بفرنسا

 

أحد المتسابقون
أحد المتسابقون

 

أحد المتسابقين يحمل على لحيتة كرات
أحد المتسابقين يحمل على لحيتة كرات

 

جانب من المتسابقين
جانب من المتسابقين

 

لحية
لحية

 

متسابقون فى البطولة
متسابقون فى البطولة

 

متسابقون
متسابقون

 

مسابقة أطول شارب ولحية فى باريس
مسابقة أطول شارب ولحية فى باريس

 


فرنسا

باريس

بطولة الشوارب واللحى

أطول شارب

أطول لحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة