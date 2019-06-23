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صحيفة: مستشارو الأمن القومى بأمريكا غاضبون من ترامب بعد رفضه الحرب على إيران

الأحد، 23 يونيو 2019 07:45 ص
صحيفة: مستشارو الأمن القومى بأمريكا غاضبون من ترامب بعد رفضه الحرب على إيران الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفض العمل العسكرى ضد إيران، رغم الجهود الحثيثة التى بذلها مستشاروه للأمن القومى لإقناعه بذلك، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقالت الصحيفة إن قرار ترامب بالتراجع عن توجيه ضربات دقيقة إلى 3 أهداف محددة فى إيران أغضب معظم مستشاريه للأمن القومى وعلى رأسهم جون بولتون

 

ونقلت عن مصدر مجهول مقرب من الرئيس الأمريكى أن ترامب ردد أمامه عبارة: "هؤلاء الناس يريدون جرنا إلى الحرب، وهذا مثير للاشمئزاز" فى إشارة إلى مستشاريه للأمن القومي، وأضاف: نحن"لم نعد بحاجة إلى الحرب".

 

وتفيد التقارير أيضا بأن ترامب الآتى من عالم المال والأعمال كان غير راض للغاية عن حقيقة أن الولايات المتحدة خسرت حوالى 130 مليون دولار، هى كلفة الطائرة التى أسقطتها إيران.

 

ومع ذلك، لم يجرؤ ترامب على الانتقام من إيران، لأن رد فعل الناخبين الأمريكيين على سقوط ضحايا من البشر سيكون أقوى بكثير من ردودهم على الأموال المفقودة.

 

ووفقا لحسابات ترامب، كان يمكن أن يسقط حوالى 150 شخصا فى إيران نتيجة للضربة التى أوقفها، وأشار إلى أن كل واحد منهم لديه أسرة، مما يعنى أنه سيكون هناك عدة مئات من الضحايا.


ترامب

أمريكا

الأمن القومى

إيران

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