شعبة "الخضار والفاكهة": انخفاض أسعار الليمون بعد ضخ إنتاج مزارع الصعيد وبحرى

كتب أحمد حمادة

توقع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن تشهد أسعار الليمون انخفاضا كبيرا بحيث يصل سعر الكيلو إلى 10 – 15 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن سعره اليوم فى أسواق الجملة يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو ويباع للمستهلك بسعر 35 جنيها للكيلو .

وأوضح النجيب لليوم السابع أن أسباب انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة المعروض، وذلك بعد ضخ محصول محافظات الصعيد التى ساهمت فى خفض السعر، مضيفا أن هناك كميات كبيرة أخرى ستضخ فى السوق خلال الأيام المقبلة من محافظات البحيرة والدقهلية، حيث من المتوقع أن يزيد المعروض بنسبة 40% ، وهو ما يساعد على خفض الأسعار بصورة كبيرة بما يخدم المستهلك وعدم وقوع أضرار على التجار.