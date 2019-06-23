شعاع: مساهمى "ثروة" قد يتجهون لبيع أسهم لزيادة نسبة تداول السهم

كتب هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، إن بعض مساهمى شركة ثروة كابيتال، قد يفكرون فى بيع أسهم بعد انتهاء فترة الحظر، وذلك للمساعدة فى زيادة السيولة على السهم، والذى يعانى من نقص السيولة يعيق أدائه، إذ بلغت نسبة الأسهم حرة التداول 8% فقط، وذلك بعد أن استحوذت أوراسكوم للاستثمار القابضة على حصة 30% من الشركة قبل حوالى 6 أشهر، مما أدى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول إلى ضعف حركة التداول وبشكل كبير، وهو تسبب فى خيبة أمل بالنسبة لسعر السهم.

وأضاف شعاع، فى تقريره عن مقابلة مسئولين من شركة ثروة كابيتال لمجموعة من المحللين والمستثمرين، أن شركة ثروة كابيتال استخدامت متحصلات الاكتتاب بالكامل، إذ تم ضخ 700 مليون جنيه فى رأس مال الشركة كجزء من متحصلات الاكتتاب، وتم توزيع تلك الأموال بالكامل على قطاعات أعمال الشركة المختلفة، ولا سيما فى شركاتها التابعة العاملة فى مجال التأمين والوساطة التأمينية المنشأة حديثاً.

وأشار إلى أن ذراع شركة ثروة العاملة فى مجال التأجير التمويلى، تركز فى مجال التأجير بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فى قطاع الرعاية الصحية والنقل، وتخطط ثورة لتنويع محفظة الإقراض الخاصة بها خارج قطاع السيارات من خلال توفير مساحة أكبر للتأجير والتأمين وغير ذلك من أنواع التمويل الاستهلاكى.

وأضاف أن التوريق لا يزال العنصر الرئيسى فى دورة تمويل ثروة كابيتال، موضحة أنه على العكس من أداوت الخدمات المالية غير المصرفية، التمويل الاستهلاكى يستدعى عمليات توريق وبشكل متواتر، وتنشأ أهمية التوريق من دورها فى تخفيض المديونية وتوفير مساحة للشركة من حيث قدرتها على الإقراض.

ويتداول سهم شركة ثروة كابيتال عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 11 مرة، ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 2.28 مرة، مع عائد على متوسط حقوق الملكية يبلغ 29%، وبالتالى قد تكون هذه المضاعفات أقرب إلى نظرائها بالقطاع من ذى قبل، ومع ذلك يعد بند التمويل الاستهلاكى فى محفظة ثروة أكثر ثقلاً من نظرائها المدرجين بالبورصة المصرية، مما يجعل الارتفاع احتمالاً مقبولاً.

ونوهت إلى أن أى تداول إيجابى على سهم ثروة كابيتال يصب فى صالح أوراسكوم للاستثمار كونها مساهم كبير بالوقت الحالى.