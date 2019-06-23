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شروط يجب توافرها قبل ممارسة التمارين الرياضية × 5 معلومات

الأحد، 23 يونيو 2019 11:36 م
شروط يجب توافرها قبل ممارسة التمارين الرياضية × 5 معلومات التمارين الرياضية
كتب وليد عبد السلام

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تستوجب ممارسة الرياضة والمجهود البدنى الذى يبذل من جانب الأشخاص المختلفين سلسلة من الشروط التى يجب توافرها لممارسة التمارين الرياضية دون الإصابة بمشاكل صحية أو عضلية.

 اليوم السابع يستعرض الشروط الواجب توافرها لممارسة التمارين الرياضية 

1- لابد من مراعاة السن عند ممارسة التمارين الرياضية فلكل مرحلة من مراحل العمر تمارينها الخاصة 

2- إذا بدأ الشخص يعمل  التمارين الرياضية بعد سن الأربعين لابد من من عمل كشف طبى عام لكى يطمئن أن التمارين الرياضية ستساعدة فى الوقاية من أمراض السمنة 

3- لابد من التدرج فى عمل التمارين الرياضية أى يبدأ الإنسان فى ممارسة التمارين البسيطة لمدد قصيرة ثم التدرج فى زيادة شدتها ووقتها .

4- الامتناع عن التدخين لان دخان السجائر يقلل من كفاءة عمل الرئتين فى عملية تبادل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون .

 5- يجب الحرص على ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا 

 


الرياضة

التمارين الرياضية

التدخين

الكشف الطبى

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