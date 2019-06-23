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رابطة دول "الآسيان" تقرر التقدم بطلب استضافة مونديال 2034

الأحد، 23 يونيو 2019 01:33 م
رابطة دول "الآسيان" تقرر التقدم بطلب استضافة مونديال 2034 قمة دول الآسيان - أرشيفية
أ ش أ

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قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا التقدم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وأكد برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندى - على هامش أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فى بانكوك، اليوم الأحد - أنه جرى الاتفاق على التقدم بطلب استضافة المونديال.

وقال رئيس الوزراء التايلاندى، "أود أن أخبر شعوب دول الآسيان أن القادة يدعمون الرغبة المشتركة لرابطة دول جنوب شرق آسيا لتطوير ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034"، ودعا شعوب رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى الدعم الجماعى لاتحادات كرة القدم فى الدول الأعضاء بالآسيان بهدف تحقيق الحلم سويا.

يشار إلى أنه لم يسبق لأى من الدول العشر الأعضاء بالآسيان استضافة كأس العالم لكرة القدم من قبل، لكن كوريا الجنوبية واليابان استضافتا البطولة بشكل مشترك فى 2002.

 


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