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رئيس موزمبيق يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي

الأحد، 23 يونيو 2019 09:21 ص
رئيس موزمبيق يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي رئيس موزمبيق فليبى نيوسيه
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، رئيس موزمبيق فليبى نيوسيه، عقب زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس السيسي.    
 
تناولت المحادثات آخر المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القارى، فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية فى مختلف المجالات المنصوص عليها فى أجندة 2063، والتركيز على تنفيذ المشروعات القارية التى تمثل أولوية للدول الأفريقية، وتعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف الجهود فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الأمن والاستقرار فى القارة الأفريقية.

كان رئيس موزمبيق، قد شهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم فى نسختها الثانية والثلاثين، أمس الأول الجمعة، باستاد القاهرة.

 

 

 


السيسي

رئيس موزمبيق

مطار القاهرة

رئيس موزمبيق فليبى نيوسيه

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