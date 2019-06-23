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رئيس جهاز مدينة السادات: تطوير شارع أبو بكر الصديق بطول 7 كيلو

الأحد، 23 يونيو 2019 04:44 م
رئيس جهاز مدينة السادات: تطوير شارع أبو بكر الصديق بطول 7 كيلو رصف الطرق
المنوفية _محمد فتحى

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أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع ابو بكر الصديق بمدينة السادات بطول 7 كيلو على إتجاهين بعرض 10متر للاتجاه.

وجاء ذلك أثناء تفقده اليوم لأعمال االتطوير ورفع الكفاءة التى شملت الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بأشكال ديكوريه ،وأعمال البردورات و الانترلوك بداية من طريق البراميتر وحتى مول السلام .

وأضاف أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من النهار وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير .

ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للاسفلت بتلك المرحلة فى أماكن مختلفه بدايه من مول دار مصر وحتى  السكنية  الرابعة.

 

 


محافظه المنوفيه

رئيس جهاز مدينة السادات

تطوير شارع أبو بكر

مدينه السادات

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