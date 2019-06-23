رئيس جهاز مدينة السادات: تطوير شارع أبو بكر الصديق بطول 7 كيلو

المنوفية _محمد فتحى

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع ابو بكر الصديق بمدينة السادات بطول 7 كيلو على إتجاهين بعرض 10متر للاتجاه.

وجاء ذلك أثناء تفقده اليوم لأعمال االتطوير ورفع الكفاءة التى شملت الأرصفة بالخرسانة المطبوعة بأشكال ديكوريه ،وأعمال البردورات و الانترلوك بداية من طريق البراميتر وحتى مول السلام .

وأضاف أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من النهار وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير .

ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للاسفلت بتلك المرحلة فى أماكن مختلفه بدايه من مول دار مصر وحتى السكنية الرابعة.