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رئيس جامعة بني سويف: توفير خدمات إلكترونية جديدة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمجان

الأحد، 23 يونيو 2019 05:08 م
رئيس جامعة بني سويف: توفير خدمات إلكترونية جديدة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمجان جانب من الاجتماع
بنى سويف : هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تفعيل منصة الجامعة on the hub لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع العاشر للجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومنسق اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة.
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن المنصة تتيح بعض الخدمات الإلكترونية المهمة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب مجانا، منها أوفيس 365 التعليمي، وويندوز 10، والبرنامج الإحصائي IBM SPSS، وميني تاب Minitab، وبرنامج الاستشهادات المرجعية الاندنوت EndNoteX9 وغيرها، على أن يتم ربطها بالبريد الإلكتروني الرسمي للأعضاء والطلاب، مشددا على وضع آليات لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تفعيل الايميل الرسمي، وعقد ورش عمل بالتعاون مع شركة ميكروسوفت.
 
 
 
 

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