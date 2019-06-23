رئيس الوزراء اليونانى يعرب عن ارتياحه لقرارات المجلس الأوروبى ضد تركيا

أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس، عن ارتياحه لقرارات المجلس الأوروبى إزاء تصرفات تركيا غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بشرق البحر المتوسط، وأوضح تسيبراس - بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية - أن مثل هذه القرارات تبعث رسالة واضحة وحازمة وصارمة لتركيا.

وقال رئيس الوزراء اليونانى - خلال مقابلة تلفزيونية - إن قرارات الاتحاد الأوروبى تمثل تطورا كبيرا فى الموقف الأوروبى، كون هذه هى المرة الأولى التى يتبنى فيها المجلس الأوروبى تدابير محددة الأهداف ضد تركيا، إذا ما أصرّت الأخيرة على انتهاك حقوق السيادة القبرصية، مؤكدا أن هذه قرارات تأتى نتيجة جهود الجمهورية القبرصية الممنهجة والرامية إلى تعزيز مستواها الدبلوماسى فى المنطقة عن طريق التحالفات متعددة الأطراف.