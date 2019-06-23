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رئيس البرلمان الإيرانى: الخطة الأمريكية للسلام ستعزز المقاومة الفلسطينية

الأحد، 23 يونيو 2019 04:03 م
رئيس البرلمان الإيرانى: الخطة الأمريكية للسلام ستعزز المقاومة الفلسطينية على لاريجانى رئيس البرلمان الإيرانى
دبى (رويترز)

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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس البرلمان على لاريجانى، قوله اليوم الأحد إن الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط "تعبث بكرامة الأمة" وستؤدى إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وأطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الخطة "صفقة القرن". فى إطار الخطة سوف يتم عقد مؤتمر بقيادة الولايات المتحدة هذا الأسبوع فى البحرين لمناقشة المقترحات التى تشمل استثمارات كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت الوكالة نقلا عن لاريجانى "ترامب يريد أن يعقد صفقة بشأن مصير الشعب الفلسطينى، وبينما يعد التلاعب بكرامة الأمة أمرا مشينا إلا أن ذلك سيجعل حركات المقاومة أقوى مع إدراك الفلسطينيين أنهم لا يمكنهم النجاح إلا بالمقاومة".

 

 


رئيس البرلمان الإيراني

ايران

أخبار ايران

الخطة الأمريكية للسلام

المقاومة الفلسطينية

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