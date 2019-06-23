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حملات لمواجهة البناء المخالف ورصف الطرق غرب الإسكندرية

الأحد، 23 يونيو 2019 05:41 م
حملات لمواجهة البناء المخالف ورصف الطرق غرب الإسكندرية جانب من الإزالة
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى غرب الاسكندرية حملة لمواجهه البناء المخالف، و ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى بنطاق الحى ورصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفورى والسريع معها.

 

وتلاحظ اثناء المرور اليومى وجود أعمال تغير شقه  سكنية إلى محل بالعقار  الكائن  19  شارع السبكى مع الاسناوى وعلى الفور تم ايقاف أعمال البناء وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون.

من جهة أخرى، قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بالحى بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل، حيث تم الانتهاء من اعمال الرصف لشارع القفال من قبل تقاطع الأمير لؤلؤ حتى تقاطع شارع رشيدالرضا بمسافة حوالى180 م طولى و 10م عرضى.

 

وتم متابعة الأعمال لحين الانتهاء من خطة الرصف خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018وذلك بوجود مدير إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق ومسؤولى مديرية الطرق والنقل .

 

 

 


الاسكندرية

حى غرب

البناء المخالف

خطة الرصف

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