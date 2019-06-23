حبس المتهمين بإطلاق النار فى مشاجرة بعد إصابة طفل فى رأسه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، رئيس بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لأتهامهم بإطلاق رصاصة طائشة على طفل.

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مما تسبب فى إصابة طفل برصاصة طائشة فى رأسه.

كما تبين بحقيقات النيابة أن المجنى عليه "عماد.ن" 9 سنوات، كان يسير فى الشارع بمنطقة مساكن عين شمس، وتصادف نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين تبادل أطرافها إطلاق النار، فاستقرت رصاصة طائشة فى رأس المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى ولا يمكن استجوابه نظرا لخطورة حالته.