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حالة الطقس اليوم الأحد 23/6/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 23 يونيو 2019 12:49 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 23/6/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر  الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 
الطقس فى الأردن 

 

نهاراً
 
ترتفع درجات الحرارة، وتتجاوز معدلاتها العامة بقليل.
ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً الى حار نسبي فوق المناطق الجبلية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
ترتفع درجات الحرارة مقارنة مع الليالي الماضية، ويكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، يتحول إلى لطيف فوق الجبال خلال ساعات الليل المتأخرة.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

 

 يكون الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية وحاراً في باقي المناطق في ساعات المساء والليل والفجر الباكر والحرارة تراوح مكانها .ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة. 
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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