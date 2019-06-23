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حاكم ولاية النمسا يدعو الأحزاب إلى الشفافية وكشف مصادر تمويلها

الأحد، 23 يونيو 2019 03:40 م
حاكم ولاية النمسا يدعو الأحزاب إلى الشفافية وكشف مصادر تمويلها يوهانا ميكل ليتنر القيادية فى حزب الشعب النمساوى
فيينا /أ ش أ/

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طالبت حاكم ولاية النمسا السفلى والقيادية فى حزب الشعب النمساوى يوهانا ميكل ليتنر، اليوم الأحد، الأحزاب النمساوية بتطبيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر تمويلها، مؤكدة أن حزبها نشر قائمة كاملة بالمانحين الرئيسين.

وقالت ليتنر - فى تصريحات اليوم - "إن هناك قدرا كبيرا من عدم الرضا فى الشارع النمساوى بسبب انطباعات انتشرت عن كون السياسة بأكملها فاسدة، وهذا غير صحيح".

كما طالبت الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين والمستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين بدور أكبر لاستعادة الثقة فى السياسيين بعد أزمة قضية "أبيزا"، والتى كشفت عن وقائع فساد مالى لحزب (الحرية)، مشيرة إلى أنه لم يتوقع أحد الانهيار المفاجئ للائتلاف الحاكم والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة فى سبتمبر القادم.

 


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