"ثقافة أسوان" ينظم فعاليات وندوات للأطفال.. صور

وأقام بيت ثقافة نجع الفرس مناقشة كتاب "عبقرية محمد" لمحمود عباس العقاد أدارها عبد الكريم أبو الحجاج، والذى أشار إلى أن الكاتب أراد إبراز ملامح عبقرية النبى الإنسان الذى اصطفاه الله بظروف مختارة صقلت شخصيته، وبقدرات إنسانية مكنته من الاضطلاع بحمل الرسالة.

ونظم قصر ثقافة السباعية محاضرة " استخدام الإنترنت فى الحياة العامة" ألقاها محمد سيد، والذى أشار إلى أن الإنترنت يعد وسيلة اتصال ويمكن من خلاله الاتصال بالأصدقاء والعائلة، وأن هناك الكثير من الطرق المختلفة للتواصل عبر الإنترنت منها الشبكات الاجتماعية والمدونات وبرامج الدردشة.

فاعليات ثقافية وندوات للأطفال



فاعليات ثقافية وندوات للأطفال

فاعليات ثقافية وندوات للأطفال

فاعليات ثقافية وندوات للأطفال