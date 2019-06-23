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"ثقافة أسوان" ينظم فعاليات وندوات للأطفال.. صور

الأحد، 23 يونيو 2019 10:44 م
"ثقافة أسوان" ينظم فعاليات وندوات للأطفال.. صور فعاليات ثقافية وندوات للأطفال
أسوان – عبد الله صلاح

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجها فى تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث نظمت مكتبة أدندان محاضرة بعنوان "العلم وأهميته فى بناء شخصية الإنسان" ألقاها حسن عطا الله، حيث أشار أنه يعتبر العلم العصب الحقيقى لتقدم وتطور الأمم  وهو الوسيلة الأساسية التى تقود الإنسان لتحقيق أهدافه.

وأقام بيت ثقافة نجع الفرس مناقشة كتاب "عبقرية محمد" لمحمود عباس العقاد أدارها عبد الكريم أبو الحجاج، والذى أشار إلى أن الكاتب أراد إبراز ملامح عبقرية النبى الإنسان الذى اصطفاه الله بظروف مختارة صقلت شخصيته، وبقدرات إنسانية مكنته من الاضطلاع بحمل الرسالة.

ونظم قصر ثقافة السباعية محاضرة " استخدام الإنترنت فى الحياة العامة" ألقاها محمد سيد، والذى أشار إلى أن الإنترنت يعد وسيلة اتصال ويمكن من خلاله الاتصال بالأصدقاء والعائلة، وأن هناك الكثير من الطرق المختلفة للتواصل عبر الإنترنت منها الشبكات الاجتماعية والمدونات وبرامج الدردشة.

 

فرع ثقافة أسوان ينظم فاعليات ثقافية وندوات للأطفال (1)
فاعليات ثقافية وندوات للأطفال 
 
فرع ثقافة أسوان ينظم فاعليات ثقافية وندوات للأطفال (2)
فاعليات ثقافية وندوات للأطفال 
فرع ثقافة أسوان ينظم فاعليات ثقافية وندوات للأطفال (3)
فاعليات ثقافية وندوات للأطفال 
 
فرع ثقافة أسوان ينظم فاعليات ثقافية وندوات للأطفال (4)
فاعليات ثقافية وندوات للأطفال 
 
فرع ثقافة أسوان ينظم فاعليات ثقافية وندوات للأطفال (5)فاعليات ثقافية وندوات للأطفال 
 

 


فرع ثقافة اسوان

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اسوان

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