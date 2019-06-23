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تقارير أمريكية حول حرية الدين : المسلمون فى الهند تعرضوا لاضطهاد مستمر فى 2018

الأحد، 23 يونيو 2019 06:45 م
تقارير أمريكية حول حرية الدين : المسلمون فى الهند تعرضوا لاضطهاد مستمر فى 2018 الشرطة الهندية
كتب أحمد علوى

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أشارت تقارير حكومية أمريكية، إلى أن المسلمين فى الهند مستهدفين ويتعرضون للعنف بشكل مستمر، وشهدت أعمال العنف تزايدا فى عام 2018، وذلك فى التقرير الخاص بالحرية الدينية حول العالم.

وأكدت الوثيقة، أن "هجمات غوغائية من قبل مجموعات هندوسية متطرفة ضد الأقليات، خاصة المسلمين، استمرت طوال السنة، احتجاجا على بيع الضحايا أو قتل بقر وثيران"، مضيفة أن السلطات الهندية "وفرت فى أحيان كثيرة الحماية لمرتكبى أعمال العنف".

كما أشار التقرير إلى أن العنف الذى يتعرض له المسلمين يشمل أيضا تغيير أسماء المدن، والبلدات التى تحمل خلفية مسلمة، ويقول ناشطون إن هذه الخطوات تهدف إلى "محو إسهام المسلمين فى تاريخ الهند".

وأشار التقرير ذاته إلى واقعة اغتيال الطفلة المسلمة، أسيفا بانو، فى يناير 2018 بتواطؤ مزعوم مع ضباط شرطة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة فى البلاد وقتها.

وجاء فيه أن أربعة من رجال الشرطة وآخرين اختطفوا الطفلة، واقتادوها إلى معبد مجاور واغتصبوها وقتلوها بهدف ترهيب المجتمع المسلم البدوىن وإرغامه على مغادرة المنطقة".


الهند

امريكا

تقرير امريكى

اضطهاد المسلمين

اخبار العالم

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