تعيين الدكتورة دينا عبد الهادى مديراً لوحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا

الغربية - عادل ضرة

أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، قراراً بتكليف الدكتورة دينا عبد الهادى الاستاذ المساعد بكلية التجارة مديراً لوحدة التصنيف الدولى بالجامعة لمدة عام.

يذكر أن الدكتورة دينا عبد الهادى تشغل حالياً منصب مدير مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة، وقد حصلت على بكالوريوس الإحصاء والرياضة والتأمين عام 1993، وعُينت معيدة عام 1994 ، ثم حصلت على درجة الماجستير عام 2002 ، ودرجة الدكتوراه عام 2009 فى ذات التخصص، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى مدرس عام 2009 ، وأستاذ مساعد عام 2015.

