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تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بمصلحة الجوازات

الأحد، 23 يونيو 2019 12:14 م
تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بمصلحة الجوازات تقديم تسهيلات لكبار السن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
   
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عدداً من المواطنين ، من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
 

الجوازات

كبار السن

حقوق الانسان

مبادرات انسانية

ذوي الاعاقة

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