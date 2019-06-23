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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الأحد، 23 يونيو 2019 02:01 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها العقار والخدمات المالية.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرا 17.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5799.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 23.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6343.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4734.68 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 99 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون دينار كويتى عبر 4516 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%. 
 
وجاء سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.50%، تلاه المصالح العقارية بنسبة 9.14%، ثم مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.96%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.43% ثم إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 17.65%، ثم الكويتية العقارية القابضة بنسبة 9.82%.
 

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