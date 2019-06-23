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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بنسبة 1.3% وسط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 23 يونيو 2019 01:31 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بنسبة 1.3% وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.28% خاسرة 137.24 نقطة، لتغلق عند مستوى 10551.43 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 26.5 مليون سهم بقيمة 198.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4357 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.53%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.29%.
 

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