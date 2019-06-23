تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا 16.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2642.26 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 53.3 مليون سهم محققة ما قيمته 68.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1297 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات والعقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.33%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.53%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 3.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.05%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.88%.